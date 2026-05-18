Gioseppo Kids illumina la SS26 | nasce Freedom to Shine
Gioseppo Kids ha lanciato la nuova collezione primavera-estate 2026 chiamata “Freedom to Shine”. La linea include sandali realizzati in pelle naturale, progettati per offrire comfort e libertà di movimento ai bambini. La collezione si distingue per il suo design pensato per adattarsi alle esigenze quotidiane dei più piccoli durante la stagione calda. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, con un focus sulla combinazione tra funzionalità e stile.
Gioseppo Kids presenta “Freedom to Shine”, la capsule SS26 di sandali in pelle naturale pensata per unire comfort, design e libertà di movimento. Per la PrimaveraEstate 2026 Gioseppo Kids accende i riflettori su “Freedom to Shine”, una capsule collection che interpreta l’estate come spazio di libertà, gioco e scoperta. Una linea di sandali progettata per accompagnare i bambini nelle giornate più dinamiche, con un equilibrio studiato tra estetica contemporanea e funzionalità quotidiana. L’idea alla base della collezione è semplice e potente: ogni bambino deve poter brillare, muoversi e crescere senza costrizioni. Da qui la scelta di finiture metallizzate che catturano la luce e trasformano ogni passo in un gesto espressivo, mentre le silhouette leggere e versatili seguono con naturalezza il ritmo delle attività estive. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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