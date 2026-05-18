Oggi si celebra la giornata dedicata alle patologie eosinofile. Secondo un’esperta, più di un terzo dei pazienti affetti da sindrome ipereosinofila impiega da uno a cinque anni prima di ricevere una diagnosi corretta. La diagnosi di queste patologie richiede spesso tempi lunghi e approfondimenti clinici. La gestione di queste condizioni rappresenta una sfida per i medici, che devono distinguere tra diverse possibili cause e manifestazioni cliniche.

Roma, 18 maggio, (Adnkronos Salute) - "Oltre un terzo dei pazienti attende tra 1 e 5 anni prima di arrivare a una diagnosi di sindrome ipereosinofila". Il percorso diagnostico della Hes "è complesso soprattutto per la necessità di escludere tutte le possibili cause secondarie o extra-ematologiche" della patologia rara, "incluse infezioni, patologie del sistema immunitario, dermatologiche e respiratorie, oltre ad allergie e reazioni avverse ai farmaci". Solo dopo questa prima fase di esclusione, "diventa centrale il ruolo dell'ematologo, chiamato a indagare eventuali forme mieloidi o linfoidi attraverso test molecolari sempre più sensibili e specifici, oltre alla biopsia ossea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata patologie eosinofile, ematologa Iurlo 'fino a 5 anni per diagnosi'

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