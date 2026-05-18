Giornata Nazionale delle Dimore Storiche | in Liguria tour gratuiti di palazzi ville e residenze private

Domenica 24 maggio si tiene in Liguria la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Durante questa giornata, vengono aperti al pubblico numerosi palazzi, ville e residenze private della regione. Le visite sono gratuite e prevedono percorsi guidati attraverso gli edifici storici, permettendo ai visitatori di scoprire aspetti architettonici e storici di queste strutture. L’iniziativa si svolge in tutto il territorio ligure, coinvolgendo diverse località e strutture appartenenti a proprietà private e pubbliche.

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