Giornata Nazionale delle Dimore Storiche | in Liguria tour gratuiti di palazzi ville e residenze private

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si tiene in Liguria la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Durante questa giornata, vengono aperti al pubblico numerosi palazzi, ville e residenze private della regione. Le visite sono gratuite e prevedono percorsi guidati attraverso gli edifici storici, permettendo ai visitatori di scoprire aspetti architettonici e storici di queste strutture. L’iniziativa si svolge in tutto il territorio ligure, coinvolgendo diverse località e strutture appartenenti a proprietà private e pubbliche.

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Domenica 24 maggio ADSI Liguria celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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