Giorgione infiamma Assaggi | La cucina è una cosa seria | VIDEO e FOTO
Durante l'ultimo appuntamento del salone dedicato all’enogastronomia, è stato presente Giorgione, che ha partecipato alla manifestazione dopo il debutto di Claudio Amendola nel primo evento. L’evento ha coinvolto appassionati di cucina e ha incluso dimostrazioni e foto. La manifestazione si svolge in una location dedicata, con attenzione alle tematiche legate al cibo e alle bevande. La presenza di ospiti noti contribuisce a mantenere alta l’attenzione sull’evento.
Buona la seconda per Assaggi. L'evento, interamente dedicato alla enogastronomia, ha visto come secondo ospite Giorgione, dopo il successo di Claudio Amendola nel primo appuntamento del "salone" culinario. Il cuoco romano, vera e propria icona della televisione italiana con il suo programma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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