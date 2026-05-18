Giorgione infiamma Assaggi | La cucina è una cosa seria | VIDEO e FOTO

Durante l'ultimo appuntamento del salone dedicato all’enogastronomia, è stato presente Giorgione, che ha partecipato alla manifestazione dopo il debutto di Claudio Amendola nel primo evento. L’evento ha coinvolto appassionati di cucina e ha incluso dimostrazioni e foto. La manifestazione si svolge in una location dedicata, con attenzione alle tematiche legate al cibo e alle bevande. La presenza di ospiti noti contribuisce a mantenere alta l’attenzione sull’evento.

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