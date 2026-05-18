Una donna è morta durante un’immersione alle Maldive. Suo padre ha dichiarato di non credere che la figlia non fosse in possesso delle autorizzazioni necessarie, considerando la sua esperienza e preparazione. La vicenda sta attirando l'attenzione sulle procedure di autorizzazione per le immersioni in quelle acque. Le autorità stanno verificando i documenti e le autorizzazioni relative all’attività svolta dalla donna nel giorno della tragedia. La vicenda riguarda anche il giallo sui permessi necessari per le immersioni.

Carlo Sommacal non crede che la figlia non avesse le autorizzazioni per l'immersione alle Maldive. Ne è convinto, soprattutto considerando la preparazione e la coscienziosità della madre - nonché sua moglie - Monica Montefalcone, anche lei morta il 14 maggio nella grotta di Alimathà. La risposta del padre di Giorgia «Non credo assolutamente» che non ci fossero le autorizzazioni anche «per mia figlia. Non credo a tutto questo», tanto «poi domani diranno c'erano le autorizzazioni per due e non per tre». Così Carlo Sommacal, marito della docente Monica Montefalcone morta alle Maldive insieme alla figlia Giorgia e ad altre tre persone durante una immersione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Giorgia Sommacal morta alle Maldive, il padre: «Non credo mia figlia non fosse autorizzata». Il giallo dei permessi per l'immersione

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