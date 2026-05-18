A Gioia Tauro si è svolta con successo la quinta edizione di un convegno organizzato da un centro specializzato in fertilità, dedicato alla preservazione della fertilità e alla nascita del futuro. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, che hanno discusso di ricerca e tecniche innovative in ambito riproduttivo. La giornata ha offerto un confronto tra professionisti su temi di grande attualità e interesse scientifico, attirando un pubblico qualificato e interessato alle ultime novità nel campo.

Grande partecipazione e confronto scientifico di alto livello per la quinta edizione del convegno promosso da GATJC Fertility Center, dedicato al tema “Preservazione della fertilità: strategia per far nascere il futuro”. L’evento ha rappresentato un importante momento di approfondimento multidisciplinare sulla Medicina della Riproduzione, sulle nuove frontiere della Procreazione Medicalmente Assistita e sulle più innovative strategie terapeutiche per la tutela della fertilità. Nel corso dell’incontro si sono alternati specialisti italiani e internazionali, che hanno condiviso esperienze cliniche, risultati della ricerca e nuove prospettive scientifiche, contribuendo a rafforzare il dialogo tra professionisti del settore e ad accrescere la cultura medico-scientifica nell’ambito della PMA. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gioia Tauro, successo per il 5° Convegno di GATJC Fertility Center: focus su ricerca e preservazione della fertilità

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