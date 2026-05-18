Giochi della Chimica | la studentessa del Torriani ottava nella regionale

Una studentessa del liceo Torriani si è classificata ottava alla gara regionale dei Giochi della Chimica. La selezione si è svolta con diverse prove che hanno valutato le conoscenze degli studenti nel settore. Per la preparazione alla finale, il percorso è stato coordinato da insegnanti e tutor del liceo, che hanno supportato gli studenti attraverso esercitazioni e approfondimenti specifici. La partecipazione di questa studentessa rappresenta un risultato significativo per l'istituto coinvolto.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli studenti del Torriani a superare la selezione?. Chi ha coordinato il percorso di preparazione per la finale regionale?. Perché il progetto didattico è stato esteso anche alle classi superiori?. Cosa significa questo risultato per il futuro professionale degli studenti?.? In Breve Selezione interna del 6 febbraio con 11 studenti del Torriani coinvolti.. Preparazione specifica coordinata dalle professoresse Elena Lanfredi e Anna Lupi.. Percorso formativo esteso alle classi terza e quarta dell'indirizzo chimica.. Risultato ottenuto presso l'Università di Milano lo scorso 15 maggio.. Guennane Wiam, studentessa dell’Istituto superiore Torriani, ha conquistato l’ottavo posto nella fase regionale dei Giochi della Chimica presso l’Università di Milano lo scorso sabato 15 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giochi della Chimica: la studentessa del Torriani ottava nella regionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due studenti del liceo Severi alle finali nazionali dei Giochi della ChimicaGrande soddisfazione per il liceo scientifico Liceo Scientifico Francesco Severi di Frosinone grazie agli straordinari risultati ottenuti dagli... Lo studente del San Benedetto Federico Santoro alle finali nazionali dei giochi della ChimicaUno studente della 2A Tc del San Benedetto di Latina, Federico Santoro, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi di Chimica 2026, che si... Giochi della Chimica, l'ITIS Mattei domina la scena regionale vivere.me/gKBz #giochidellachimica #marche #chimica #itismattei #urbino x.com Ho giocato molto ai giochi di combattimento per PS1 e sono arrivato alla conclusione che Soul Edge/Soul Blade è il migliore. Sento che ha tutto. È competitivo se vuoi dominarlo, grafiche fantastiche, framerate fluido, musica, ed è davvero divertente e figo. : r/p reddit Studente del Liceo Fermi trionfa alle finali nazionali dei Giochi della ChimicaNuovo prestigioso riconoscimento per il Liceo Scientifico E. Fermi, che continua a distinguersi nel panorama scolastico nazionale grazie ai risultati ... catanzaroinforma.it Giochi della Chimica. Brilla l’Allievi-SangalloTERNI - Grande soddisfazione per gli ottimi piazzamenti ottenuti dagli studenti dell’Istituto tecnico Allievi-Sangallo alle fasi regionali dei Giochi ... lanazione.it