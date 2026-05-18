Giocatori allenatori e dirigenti | da 6 anni si è persa la juventinità E i risultati

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sei anni la squadra non ha più conquistato uno scudetto, segnando una lunga assenza di successi. Dal trionfo dell’ultimo ciclo di gestione, guidato da un presidente di spicco, i risultati sono stati deludenti: sono stati vinti solo tre trofei di campionato. Giocatori, allenatori e dirigenti sono stati coinvolti in questa fase senza più la presenza di quella che una volta era definita la juventinità. La squadra ha continuato a competere, ma senza alti traguardi nazionali.

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Cambiare tutto per non cambiare niente. Anzi, per fare peggio. Dall'ultimo scudetto del ciclo leggendario - 2020, con Maurizio Sarri in panchina - la Juventus ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Tre trofei a fronte di una vera e propria squadra di allenatori e dirigenti se si sommano tutti quelli che si sono alternati in questi anni alla Continassa. Della serie: cambia. che ti passa. Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri (secondo ciclo), Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti si sono avvicendati in panchina. Addirittura maggiore il via-vai dei manager a partire dall'estate 2021, la prima chiusa senza tricolore dopo dieci anni ma con la doppietta Coppa Italia-Supercoppa (Pirlo allenatore). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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