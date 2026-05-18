Giocatori allenatori e dirigenti | da 6 anni si è persa la juventinità E i risultati

Da sei anni la squadra non ha più conquistato uno scudetto, segnando una lunga assenza di successi. Dal trionfo dell’ultimo ciclo di gestione, guidato da un presidente di spicco, i risultati sono stati deludenti: sono stati vinti solo tre trofei di campionato. Giocatori, allenatori e dirigenti sono stati coinvolti in questa fase senza più la presenza di quella che una volta era definita la juventinità. La squadra ha continuato a competere, ma senza alti traguardi nazionali.

Cambiare tutto per non cambiare niente. Anzi, per fare peggio. Dall'ultimo scudetto del ciclo leggendario - 2020, con Maurizio Sarri in panchina - la Juventus ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Tre trofei a fronte di una vera e propria squadra di allenatori e dirigenti se si sommano tutti quelli che si sono alternati in questi anni alla Continassa. Della serie: cambia. che ti passa. Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri (secondo ciclo), Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti si sono avvicendati in panchina. Addirittura maggiore il via-vai dei manager a partire dall'estate 2021, la prima chiusa senza tricolore dopo dieci anni ma con la doppietta Coppa Italia-Supercoppa (Pirlo allenatore). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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