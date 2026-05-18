Ginnastica | la Tigers Academy vola in Serie B con Claire Savoye

La Tigers Academy ha ottenuto la promozione in Serie B grazie alle prestazioni di Claire Savoye. Durante la gara a Torino, la ginnasta ha conquistato punteggi che hanno riscosso grande attenzione, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. La sua esibizione ha portato punti decisivi nel punteggio complessivo, facilitando il passaggio di categoria. La decisione di affidarsi a Savoye si è rivelata fondamentale per il successo ottenuto.

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? Domande chiave Come ha fatto Claire Savoye a decidere le sorti del gruppo?. Quali sono stati i punteggi decisivi ottenuti a Torino?. Perché il distacco nel programma LE Base è stato così minimo?. Cosa garantisce alla Tigers Academy la partecipazione nel 2027?.? In Breve Claire Savoye e Fatima Rosset gareggiano in prestito con la squadra piemontese.. Margot Vallet ottiene il secondo posto nel programma LE Avanzato a Torino.. Olimpia Aosta conclude al quarto posto nel programma LE Base con 25 centesimi.. La permanenza in Serie B garantisce la partecipazione alla stagione 2027.. La Tigers Academy assicura la permanenza in Serie B dopo il secondo posto ottenuto ai Playoff del Campionato Italiano di ginnastica artistica femminile a Bergamo, grazie anche alle prestazioni decisive della valdostana Claire Savoye. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica: la Tigers Academy vola in Serie B con Claire Savoye ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschileArezzo, 28 aprile 2026 – La Ginnastica Petrarca vola in serie B di ginnastica artistica maschile. Rugby, serie C. Tigers, c’è il derby . Vincere e rilanciarsiMettersi definitivamente alle spalle le ultime due sconfitte in campionato, che con il senno di poi hanno impedito al gruppo di conquistare quel...