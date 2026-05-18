Ginnastica | Eurogymnica trionfa a Saluzzo e punta a Folgaria

A Saluzzo si è conclusa con successo la competizione di ginnastica organizzata dall'associazione Eurogymnica, che ha visto la partecipazione di ginnaste di diverse categorie. Durante l'evento, si è assistito a esecizi di alto livello nelle discipline con cinque palle e altre specialità, con alcune ginnaste che si sono distinte per le performance. Lo staff ha coordinato le varie esibizioni di più categorie in contemporanea, garantendo la gestione delle prove senza intoppi e rispettando i programmi stabiliti. La società ha annunciato la partecipazione alla prossima competizione di Folgaria.

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? Domande chiave Chi sono le ginnaste che hanno dominato l'esercizio alle cinque palle?. Come ha fatto lo staff a gestire tre categorie diverse contemporaneamente?. Quali errori tecnici devono correggere le Allieve per il prossimo podio?. Cosa deve fare l'Eurogymnica per vincere la finale nazionale di Folgaria?.? In Breve EGirls vince categoria Open con 24,600 punti superando Valentia e Cuneoginnastica.. Categoria Giovanile conquista l'oro con 20,150 punti grazie a Capriolo, Sordi e Viano.. Allieve ottengono il bronzo con 16,500 punti nella specialità ai cinque cerchi.. Staff tecnico composto da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro prepara le tre categorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica: Eurogymnica trionfa a Saluzzo e punta a Folgaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ginnastica: Benevento trionfa e vola agli Assoluti di Gorle? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato i titoli italiani? Come ha fatto la squadra a qualificarsi per gli Assoluti? Quali punteggi... A1 Ginnastica: la Spes Mestre trionfa a Terni per soli 5 decimiLa terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile ha la vittoria della Spes Mestre a Terni, che ha superato il Romagna Team con un... Ginnastica, Gava trionfa a Jesolo: Borsoi e Di Pietro brillano tra le junioresIl Trofeo di Jesolo 2026, giunto alla sua diciassettesima edizione e ospitato nella suggestiva località veneta, ha concluso le sue intense giornate con le attese Finali di Specialità. L'evento, che ha ... it.blastingnews.com Eurogymnica: Top Events 2026 a BiellaAl via la seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al Biella Forum venerdì 13 e sabato 14 marzo. Si tratta del secondo dei Top Events 2026, ovvero il ... tuttosport.com