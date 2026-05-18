Giancarlo Isaia a Venaria Reale | La scienza medica al servizio di un invecchiamento in salute
Durante l'inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di Agricoltura, alla quale era presente anche il Principe Alberto II di Monaco, è stato affrontato il tema dell'importanza della divulgazione scientifica corretta. Un intervento ha sottolineato come la scienza medica possa contribuire a promuovere un invecchiamento in salute. L’evento si è svolto a Venaria Reale e ha visto coinvolti diversi esperti del settore, con un focus sulla diffusione di informazioni accurate nel campo della ricerca medica.
All’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di Agricoltura, alla presenza del Principe Alberto II di Monaco, il richiamo al ruolo della divulgazione scientifica corretta. VENARIA REALE – “Il ruolo dell’Accademia di Medicina è fondamentale nella diffusione di messaggi scientifici corretti e utili a promuovere un invecchiamento in salute”. È questo il nucleo dell’intervento del Professor Giancarlo Isaia, pronunciato in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di Agricoltura, svoltasi a Venaria Reale. Un appuntamento di rilievo istituzionale e scientifico che ha visto la partecipazione del Principe Alberto II di Monaco, a testimonianza dell’attenzione internazionale verso i temi legati alla sostenibilità, alla ricerca e al rapporto tra conoscenza scientifica e società. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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