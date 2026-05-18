Giancarlo Isaia a Venaria Reale | La scienza medica al servizio di un invecchiamento in salute

Durante l'inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia di Agricoltura, alla quale era presente anche il Principe Alberto II di Monaco, è stato affrontato il tema dell'importanza della divulgazione scientifica corretta. Un intervento ha sottolineato come la scienza medica possa contribuire a promuovere un invecchiamento in salute. L’evento si è svolto a Venaria Reale e ha visto coinvolti diversi esperti del settore, con un focus sulla diffusione di informazioni accurate nel campo della ricerca medica.

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