Giallo a Napoli | due donne trovate morte in un cantiere edile

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state rinvenute due donne senza vita in un cantiere edile. La scoperta è avvenuta oggi, in un edificio ancora in fase di costruzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici per le verifiche del caso. Le vittime non sono state identificate ufficialmente, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. La zona è stata isolata in attesa di ulteriori dettagli dalle indagini.

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Napoli, 18 maggio 2026 - Giallo a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Due donne trovate morte in un edificio in costruzione. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti  in un cantiere edile in viale Italia dopo aver ricevuto una segnalazione. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato dell'edificio e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Indagini sono in corso per chiarire cosa sia accaduto. Sul posto stanno operando anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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