Giallo a Napoli | due donne trovate morte in un cantiere edile

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, sono state rinvenute due donne senza vita in un cantiere edile. La scoperta è avvenuta oggi, in un edificio ancora in fase di costruzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici per le verifiche del caso. Le vittime non sono state identificate ufficialmente, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. La zona è stata isolata in attesa di ulteriori dettagli dalle indagini.

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Napoli, 18 maggio 2026 - Giallo a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Due donne trovate morte in un edificio in costruzione. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in un cantiere edile in viale Italia dopo aver ricevuto una segnalazione. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato dell'edificio e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Indagini sono in corso per chiarire cosa sia accaduto. Sul posto stanno operando anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo a Napoli: due donne trovate morte in un cantiere edile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Molise. Intossicazione al cenone, morte mamma e figlia Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Due donne trovate morte in un cantiere edile: indagini in corsoTempo di lettura: < 1 minutoDue donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. [Simon Stone] Qualificazione del Napoli per la Champions League confermata. Era la condizione principale per trasformare il prestito di Rasmus Hojlund in un accordo permanente da 38 milioni di sterline. reddit Forte interesse del Napoli per Anan Khalaili, esterno offensivo classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. Da trovare l’intesa definitiva tra i due club per chiudere l’operazione. #Napoli #Calciomercato x.com Giallo a Napoli: due donne trovate morte in un cantiere edileI corpi erano al piano seminterrato di un edificio in costruzione. Le donne non sono state ancora identificate ... quotidiano.net Napoli, giallo sul ritrovamento di due donne senza vita in un cantiere edileI corpi - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Il ritrovamento è ... tg24.sky.it