GialappaShow su TV8 Ditonellapiaga stasera al fianco del Mago Forest

Stasera va in onda l’ottavo e ultimo episodio della stagione di GialappaShow su TV8, con numerosi ospiti tra cui Ditonellapiaga e il Mago Forest. La puntata include anche la partecipazione di Diego Abatantuono e altri personaggi noti, senza specificare i nomi degli altri presenti. La trasmissione si conclude con una serie di interventi e segmenti dedicati a vari temi e personaggi del mondo dello spettacolo. La serata si svolge in un clima di intrattenimento e spettacolo, come di consueto.

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Oggi, lunedì 18 maggio, torna l'ironia dissacrante del GialappaShow, con l'ottava e ultima puntata della settima stagione firmata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Il programma di punta di Banijay Italia torna in prima serata dopo il buon riscontro dello scorso 11 maggio, che ha visto lo show conquistare 618.000 spettatori pari al 4,40% di share. Al timone, il Mago Forest è pronto a orchestrare il caos creativo della serata, spalleggiato da una partner d'eccezione tra sketch e surreali imprevisti. L’appuntamento è per le 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Dopo il successo al Festival di Sanremo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GialappaShow su TV8, Ditonellapiaga stasera al fianco del Mago Forest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Verità Indigeste - GialappaShow St. 7 Sullo stesso argomento GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta stasera al fianco del Mago ForestL’appuntamento con l’ironia dissacrante del GialappaShow torna puntuale oggi, lunedì 4 maggio, per la sesta puntata della stagione firmata da Giorgio... GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta e Mago Forest stasera? Cosa scoprirai Come gestirà Maria Chiara Giannetta le gag insieme al Mago Forest? Chi interpreterà Aldo Cazzullo nel nuovo segmento di Edoardo... GIALAPPASHOW: Ditonellapiaga conduce con Mago Forest l'ottava puntata anynamenews.com/blog/2026/05/1… #gialappashow #tv8 #televisione #tv #news #notizie #anynamenews x.com GialappaShow su TV8, Ditonellapiaga stasera al fianco del Mago ForestGialappaShow torna stasera, lunedì 18 maggio 2026, con Ditonellapiaga accanto al Mago Forest. Tutti gli ospiti e le anticipazioni dell'ultima puntata. gazzetta.it Ditonellapiaga affianca Mago Forest nell'ultimo appuntamento del GialappaShowQuesta settimana è Ditonellapiaga, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest nell'ottavo e ultimo appuntamento di questa stagione del GialappaShow. (A ... ansa.it