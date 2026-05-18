Nella trasmissione GialappaShow, Santin ha commentato i recenti cali di ascolti televisivi, collegandoli anche a un caso giudiziario che ha avuto copertura mediatica. Ha evidenziato come la differenza di dieci minuti tra alcuni canali possa influire sull’audience, creando spostamenti di pubblico. La discussione si è concentrata sui problemi di orario e sui cambiamenti nelle abitudini di visione, senza approfondire aspetti personali o giudiziari legati alle vicende trattate.

? Punti chiave Perché il calo degli ascolti è legato al caso Garlasco?. Come influisce la differenza di dieci minuti tra i canali?. Chi sostituirà definitivamente i volti storici del cast?. Perché la gestione dei nuovi personaggi satirici è così complessa?.? In Breve Ascolti aggregati tra Tv8 e Uno tra il 5% e il 6,4%.. Asincronia di 10 minuti tra Uno alle 21.30 e Tv8 alle 21.40.. Ritorno di Maccio Capatonda e Ubaldo Pantani dopo l'assenza di Max Giusti.. Esclusione definitiva di Carlo Taranto dopo la partecipazione a Sensualità a Corte.. Marco Santin ha fornito lunedì 18 maggio 2026 un bilancio dettagliato sulla nuova stagione del GialappaShow, analizzando i dati di ascolto e le criticità strutturali della programmazione televisiva attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GialappaShow: Santin analizza ascolti e i problemi di orario in TV

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