GialappaShow 7 stasera finale di stagione | ospiti parodie e sorprese dell’ultima puntata

Stasera si conclude la settima stagione di GialappaShow, il programma televisivo condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. La puntata finale, in diretta, prevede ospiti speciali, parodie di eventi recenti e alcune sorprese per il pubblico. La trasmissione, prodotta da Banijay Italia, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di satira e comicità, e questa sera gli spettatori potranno assistere all’ultimo episodio della stagione, con tutte le novità e gli inserti che caratterizzano il format.

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Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, cala il sipario sulla settima stagione di GialappaShow, il programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento è alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e disponibile anche in streaming su NOW e sul sito ufficiale dell’emittente. Per questa ottava e ultima puntata stagionale, il Mago Forest accoglie come co-conduttrice Ditonellapiaga, reduce dal terzo posto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio! brano che le è valso anche il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, oltre al primo posto nella serata delle cover con The Lady Is a Tramp insieme a TonyPitony. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - GialappaShow 7, stasera finale di stagione: ospiti, parodie e sorprese dell’ultima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pupazzo Gnappo racconta l'Odissea ai bambini Sullo stesso argomento Gialappashow su TV8 Paola Iezzi co-conduttrice, ospiti e parodie di stasera 11 maggioNuova puntata del GialappaShow su TV8 con Paola Iezzi co-conduttrice accanto al Mago Forest: ospiti musicali, parodie TV, imitazioni e sketch cult... Canzonissima 2026, stasera su Rai 1 la finale: la scaletta e gli ospiti dell'ultima puntataStasera su Rai 1 ultimo appuntamento con Canzonissima: divisa in due manche, la finale vedrà tutti gli artisti sul palco per decretare il brano... GialappaShow, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni, comici, ospitiGran finale, caos e una quantità industriale di sketch pronti a travolgere il pubblico. L’ultima puntata stagionale di GialappaShow - in onda oggi, lunedì 18 maggio, su TV8 - chiude in bellezza con ... today.it GialappaShow su TV8, Ditonellapiaga stasera al fianco del Mago ForestOttavo e ultimo episodio della stagione con tantissimi ospiti, da Diego Abatantuono a Francesco Paolantoni ... msn.com