GialappaShow 7 stasera finale di stagione | ospiti parodie e sorprese dell’ultima puntata
Stasera si conclude la settima stagione di GialappaShow, il programma televisivo condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. La puntata finale, in diretta, prevede ospiti speciali, parodie di eventi recenti e alcune sorprese per il pubblico. La trasmissione, prodotta da Banijay Italia, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di satira e comicità, e questa sera gli spettatori potranno assistere all’ultimo episodio della stagione, con tutte le novità e gli inserti che caratterizzano il format.
Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, cala il sipario sulla settima stagione di GialappaShow, il programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento è alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e disponibile anche in streaming su NOW e sul sito ufficiale dell’emittente. Per questa ottava e ultima puntata stagionale, il Mago Forest accoglie come co-conduttrice Ditonellapiaga, reduce dal terzo posto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio! brano che le è valso anche il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, oltre al primo posto nella serata delle cover con The Lady Is a Tramp insieme a TonyPitony. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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