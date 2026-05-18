Ghiacci una dinastia in volo | a Meldola la famiglia che fondò la Federazione Colombofila
A Meldola, una famiglia ha dato vita alla Federazione Colombofila, consolidando una tradizione che si tramanda da generazioni. La passione per la colombofilia ha coinvolto più membri, diventando un elemento centrale nella vita di questa dinastia. La famiglia ha contribuito alla crescita dell’associazione, portando avanti un’attività che ha radici profonde e che si è sviluppata nel tempo. Questa storia si intreccia con il passaggio di testimone tra le diverse generazioni, mantenendo vivo l’interesse per questa disciplina.
Ci sono passioni che non si limitano a riempire il tempo libero, ma finiscono per tracciare il destino di una famiglia e, con esso, un pezzetto di storia nazionale. È il caso dei Ghiacci, residenti nella frazione di San Colombano, che nei giorni scorsi sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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