GF Vip Lucia Ilardo si arrabbia con Renato | Tiro fuori le cose che dici sotto le coperte e ti smaschero

Nel corso della trasmissione, si è verificata una lite tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. La discussione è iniziata dopo che Biancardi aveva avuto uno scontro con Raul Dumitras, che aveva fatto una battuta sulla trasparenza del vestito di Ilardo. Lucia Ilardo si è infuriata e ha minacciato di smascherare Biancardi, dicendo che avrebbe portato alla luce le cose che lui dice sotto le coperte. La scena si è poi protratta con confronti verbali tra i due concorrenti.

Scoppia la lite tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo al GF Vip, lei minaccia di smascherarlo. Renato Biancardi al Grande Fratello Vip ha litigato con Raul Dumitras perché non gli è piaciuto che abbia fatto una battuta a Lucia Ilardo sulla trasparenza del suo vestito. Quella del gieffino è stata una scenata di gelosia che lo ha fatto finire al centro di molte critiche, a causa del deejay ha discusso anche con Lucia. A quest’ultima ieri ha detto: “Ieri mi hai anche detto che Raul ti gira intorno e che ha cambiato idea su di te e che ti vuole. Dici che non l’hai detto? Ma vai a quel paese, bugiarda. Me l’hai detto dieci minuti fa, hai detto che a Raul piaci e che ci prova. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

GF Vip, Lucia Ilardo sbotta contro Renato: “Adesso racconto quello che dici sotto le coperte e ti smaschero”Nervi tesi al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Renato Biancardi e Raul Dumitras si è incrinato a causa della gelosia ed è scoppiata un'accesa...

GF Vip, duro scontro tra Lucia e Renato: “Stai muto e non dire bugie per farmi passare male. Se tiro fuori tutte le cose che dici sotto le coperte, ti faccio diventare…”Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip a meno di tre giorni dalla finale.

RAUL & LUCIA & ALE TOP TOP TOP Alessandra Mussolini Lucia Ilardo Raul Dumitras I concorrenti ricevono un messaggio aereo sulla casa del #grandefratello #gfvip Aerei con striscione su Roma, Grande Fratello Vip 2026. loveplane.it x.com

GF Vip, Alessandra Mussolini sull'antipatia di Raul verso Lucia: Incoerente, dice lui reddit

Renato Biancardi e Lucia Ilardo, lite furiosa al GF Vip| Lei: Se tiro fuori tutto quello che mi hai detto…Lucia Ilardo contro Renato Biancardi al Grande Fratello Vip 2026, lei minaccia di svelare le confessioni segrete del ragazzo: cos'è successo in Casa ... ilsussidiario.net

GF Vip, chi è la mamma di Lucia Ilardo: la figlia avuta a 17 anni, il lutto del padre e la denuncia al maritoSerata ricca di emozioni al Grande Fratello Vip. Dopo oltre 50 giorni Lucia Ilardo potrà riabbracciare sua madre Tiziana alla quale è molto legata. Nel corso della ... ilmessaggero.it