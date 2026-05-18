Georgina Rodriguez si fa bionda e sfoggia la camicia blu di Madonna del 1995

Al Festival di Cannes, Georgina Rodríguez ha attirato l’attenzione indossando una camicia blu risalente al 1995, appartenuta a Madonna, e si è fatta bionda. La presenza della modella ha suscitato interesse tra i presenti e i media, che hanno subito notato il cambiamento di look e il particolare capo di abbigliamento. La sua apparizione si è aggiunta alle numerose immagini e commenti che circolano sui social e sulle testate di settore, dimostrando come ogni dettaglio venga rapidamente analizzato durante l’evento.

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Al Festival di Cannes, dove ogni dettaglio viene osservato e decodificato nel giro di pochi minuti, Georgina Rodríguez è riuscita ancora una volta ad attirare l’attenzione. Non con un diamante XXL o con uno dei suoi consueti abiti da moderna diva hollywoodiana, ma attraverso una trasformazione beauty inaspettata: una spettacolare chioma bionda che ha completamente riscritto la sua immagine. Questa volta la futura moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto di sorprendere puntando tutto sui capelli. Un cambio radicale, studiato nei minimi dettagli, che ha immediatamente infiammato i social e acceso il dibattito internazionale. Dietro la trasformazione c’è la mano dell’hairstylist delle celebrity Dimitris Giannetos, già autore dei beauty look di Demi Moore durante la kermesse cinematografica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Georgina Rodriguez si fa bionda e sfoggia la camicia blu di Madonna del 1995 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ronaldo Jr and Georgina Rodriguez - Love Story (2026 New Music Video) Sullo stesso argomento La trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi: copia il look di Madonna del 1995Look Gucci per Georgina Rodriguez ai Kering Women In Motion Awards: ha "copiato" un outfit di Madonna sfoggiando per l'occasione anche un'inedita... A Cannes Georgina Rodriguez diventa bionda, da mora passa al French blonde (ma sarà vero?)Ma attenzione, attenzione, sul red carpet della settima serata, la sua solita capigliatura castana è tornata trionfante. ma georgina rodriguez con il crocifisso si è presentata al met gala ma io non ho parole x.com Jordana Brewster in Roberto Cavalli di Fausto Puglisi FW26 con Michelle Rodriguez in Paolo Sebastian FW25 alla proiezione per il 25° anniversario di The Fast And The Furious al 79° Festival del Cinema di Cannes reddit Georgina Rodriguez in abito sexy anche in chiesa: il look hot che fa impazzire i socialTra i tanti scatti pubblicati in questi giorni di vacanza dalla modella 31enne, non sono passati inosservati quelli che ha realizzato all'interno di alcune chiese. Con tutta probabilità l'influencer ... gazzetta.it Georgina, non parla mai con le altre mogli dei calciatori. Ma per Neymar fa un'eccezioneDopo otto anni insieme a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si è concessa la sua prima cena con un'altra wag. L'influencer e imprenditrice spagnola è sempre stata molto restia a frequentare le ... corrieredellosport.it