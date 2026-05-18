Genoa Milan | i Top i Flop e le stranezze dei voti del Grifone

Nel match tra Genoa e Milan, il Genoa ha subito una sconfitta davanti ai propri tifosi. La partita ha suscitato reazioni contrastanti tra i commentatori, con alcuni giocatori giudicati positivamente e altri negativamente. I voti assegnati dai vari esperti hanno evidenziato differenze di valutazione, con alcune sorprese e stranezze nel modo in cui sono stati attribuiti i punteggi. La cronaca della partita e i giudizi sui singoli protagonisti sono stati al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo dettagliato su quello che è successo sul campo.

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