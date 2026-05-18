Molti adolescenti trascurano l’igiene orale, nonostante l’attenzione che dedicano all’immagine sui social media. Questo comportamento può aumentare il rischio di sviluppare problemi come gengivite e parodontopatie, che possono insorgere anche in giovane età. La prevenzione e una corretta cura della bocca sono fondamentali fin dai primi anni, per evitare complicazioni future. È importante sensibilizzare i giovani sull’importanza di pratiche di igiene orale quotidiane e regolari controlli dentistici.

Igiene orale cercasi. Anche e soprattutto tra gli adolescenti, visto che i teen-ager, pur se attenti all’immagine di Instagram, spesso dimenticano l’importanza della salute della bocca. E le gengive soffrono. Anche se può sembrare strano, infatti, i ventenni sono i più colpiti da sanguinamento gengivale durante il lavaggio dei denti o il consumo di cibi, primo campanello di allarme della malattia parodontale che, se non trattata, può portare alla perdita dei denti. I giovani tra i 20 e i 30 anni non hanno una buona igiene orale e così oltre 1 su 3 ha gengive che sanguinano e il 16% convive con un’alitosi persistente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gengivite e parodontopatie, segnali d’allarme e cosa fare fin da giovani

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Come curare la Parodontite: Step, Terapie e Consigli Pratici.

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