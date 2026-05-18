Gemini | arriva il controllo sul tempo di calcolo per l’analisi logica

È stato annunciato un nuovo sistema di controllo sul tempo di calcolo per l’analisi logica, relativo a Gemini. Si tratta di una funzionalità che permette di regolare la durata del processo di elaborazione. Quando si attiva la modalità Extended, le risposte fornite diventano più dettagliate e approfondite. Dal punto di vista tecnico, concedere più tempo al sistema consente di effettuare analisi più complesse e di generare risposte con maggiore precisione.

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