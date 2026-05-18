I gemelli sono stati definiti come il segno zodiacale che ha influenzato il linguaggio della televisione italiana. Prima dell’avvento dei social network e dei podcast, la TV rappresentava il principale mezzo di comunicazione di massa, creando rituali quotidiani e tormentoni condivisi nelle case degli italiani. La loro presenza si riflette ancora nel modo in cui i programmi e i linguaggi televisivi si sono evoluti nel tempo.

Life&People.it Prima dei social network e dei podcast, esisteva un unico grande “social” capace di creare rituali domestici e tormentoni: la televisione. Per decenni, la TV italiana non è stata solo intrattenimento, contribuendo ad alfabetizzare lo spirito nazional-popolare. La TV ha agito come catalizzatore di rituali domestici che entrava nelle case per costruire un immaginario comune; analizzando i grandi protagonisti del piccolo schermo, emerge un dato sorprendente: le figure che hanno plasmato questa narrazione appartengono quasi tutte al segno dei Gemelli. Pippo Baudo, Paolo Bonolis, l’archetipo di Mercurio ha trasformato la comunicazione in rito collettivo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Gemelli: Il segno zodiacale che ha dettato il linguaggio della TV Italiana

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