I gemelli sono stati il segno zodiacale che ha influenzato il linguaggio della televisione italiana prima dell’avvento dei social e dei podcast. La televisione, considerata un grande “social” dell’epoca, ha dato forma a rituali domestici e tormentoni che ancora oggi vengono ricordati. Prima di internet, questa piattaforma era il principale mezzo di comunicazione e intrattenimento, capace di plasmare il modo in cui si parlava e si interagiva all’interno delle famiglie italiane.

Life&People.it Prima dei social network e dei podcast, esisteva un unico grande “social” capace di creare rituali domestici e tormentoni: la televisione. Per decenni, la TV italiana non è stata solo intrattenimento, contribuendo ad alfabetizzare lo spirito nazional-popolare. La TV ha agito come catalizzatore di rituali domestici che entrava nelle case per costruire un immaginario comune; analizzando i grandi protagonisti del piccolo schermo, emerge un dato sorprendente: le figure che hanno plasmato questa narrazione appartengono quasi tutte al segno dei Gemelli. Pippo Baudo, Paolo Bonolis, l’archetipo di Mercurio ha trasformato la comunicazione in rito collettivo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Gemelli: Il segno zodiacale che ha dettato il linguaggio della TV Italiana

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I segni zodiacali più invidiati

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