Il Partito Democratico di Milano ha deciso di non bloccare più il gemellaggio con Tel Aviv, modificando così la posizione precedente. Invece di interrompere l’accordo, si intende dedicarsi all’organizzazione di una Conferenza internazionale dei sindaci per la pace. La decisione arriva dopo un confronto interno, mentre i Verdi confermano l’intenzione di proseguire con l’iniziativa senza remore. La svolta segna un cambio di rotta rispetto alle scelte precedenti del partito sulla questione.

Niente più stop al gemellaggio con Tel Aviv. Al suo posto, ora, si punta a organizzare la Conferenza internazionale dei sindaci per la pace. “Non un’operazione di facciata” dice il sindaco Beppe Sala, “ma un’iniziativa vera”. Le parole del primo cittadino di Milano sono piaciute a quasi tutti i partiti che lo sostengono. Tanto che il Pd si è “dimenticato” di avergli chiesto di rispettare ciò che la stessa maggioranza – compresi, dunque, i dem – aveva votato in Consiglio comunale. Vale a dire l’ ordine del giorno dello scorso 20 ottobre: interruzione dell’intesa con la città israeliana in caso di “ripresa delle ostilità” in Palestina. Addirittura la capogruppo del Partito democratico, Beatrice Uguccioni, si era presentata a Palazzo Marino con la maglietta critica, rivolta al sindaco, Give Respect – Get Respect. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd milanese cambia idea: nessuno stop all’intesa. I Verdi: “Andiamo fino in fondo”

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