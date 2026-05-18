L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che coinvolge temperature molto basse e forti precipitazioni. Le previsioni indicano la formazione di supercelle tra le regioni settentrionali e centrali, con temporali intensi e possibili tornado. Martedì 19 maggio, sono attese forti piogge e nubifragi in alcune aree del Nord e del Centro, mentre le condizioni meteo peggioreranno con eventi temporaleschi diffusi. La presenza di temperature polari si combina con sistemi temporaleschi di grande intensità, creando una situazione meteorologica complessa.

? Punti chiave Come si formeranno le supercelle tra il Nord e il Centro?. Dove colpiranno i nubifragi e i tornado martedì 19 maggio?. Perché l'anticiclone previsto è stato cancellato dai modelli matematici?. Quando tornerà il rischio di grandine distruttiva nelle pianure settentrionali?.? In Breve Lunedì 18 maggio temporali e supercelle colpiscono il Nord per contrasto termico.. Martedì 19 maggio nubifragi e rischio tornado interesseranno Centro e Sud appenninico.. Mercoledì 20 maggio temperature saliranno fino a 25°C in Nord e Centro.. Sabato 23 e domenica 24 maggio nuovi fenomeni estremi colpiranno il Nord.. Lunedì 18 maggio 2026, temperature sotto lo zero in molte zone d’Italia e allerta per supercelle: il maltempo estremo colpisce il Nord oggi, spostandosi verso il Centro-Sud nella giornata di martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo e nubifragi: l’Italia tra temperature polari e supercelle

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Allerta Meteo, dopo il gelo scatta l'allarme maltempo: tanta altra neve al Nord, nubifragi al Centro

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