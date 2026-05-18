Sono stati annunciati i dieci finalisti del contest #aromacipiace dedicato al gelato a Roma. Tra di loro ci sono cinque nuove realtà che sono riuscite a salire in classifica, portando un po’ di novità rispetto ai partecipanti storici. Alcune gelaterie di quartieri periferici hanno superato i locali più affermati del centro storico, dimostrando come la competizione abbia premiato anche le realtà più giovani e meno conosciute. La selezione si è basata su una giuria e sui voti dei clienti.

? Punti chiave Chi sono i cinque nuovi arrivati che hanno scalato la classifica?. Quali gelaterie di periferia hanno battuto i veterani del centro?. Perché alcuni voti sono stati annullati durante il conteggio finale?. Come cambierà la mappa del gusto nei quartieri romani dopo la sfida?.? In Breve 454 commenti validi hanno determinato la selezione dei dieci finalisti tramite piattaforma digitale.. Voti annullati per indirizzi IP identici hanno garantito la correttezza del conteggio finale.. Cecere, Gelanteria e Montani Ice rappresentano i quartieri Marconi, Tor Marancia e Casalotti.. Presentazioni individuali dei protagonisti inizieranno domani in vista della finalissima della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelato a Roma: ecco i 10 finalisti del contest #aromacipiace

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