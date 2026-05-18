Nelle acque intorno a Cipro, alcune navi israeliane hanno impedito alla flotta umanitaria di proseguire il proprio viaggio, bloccandone il passaggio. La flottiglia, composta da 54 imbarcazioni, era diretta verso Gaza con un carico di aiuti umanitari. Le navi sono state fermate mentre si trovavano in acque internazionali, sollevando domande sulla legittimità di un'operazione militare in questa zona. Restano ancora da chiarire le modalità di protezione dei civili coinvolti e le ragioni ufficiali di questa azione.

? Domande chiave Come può una forza militare operare in acque internazionali di Cipro?. Chi proteggerà i civili sulle 54 imbarcazioni durante l'abbordaggio?. Perché le navi militari hanno scelto proprio quella zona di soccorso?. Quali saranno le conseguenze diplomatiche per la sovranità del Mediterraneo?.? In Breve Flotta composta da 54 imbarcazioni partita quattro giorni fa dal porto di Marmaris.. Precedente intercettazione di 21 barche e 181 attivisti al largo di Creta.. Operazione militare in acque internazionali vicino alla zona di occupazione di Cipro.. Violazione della Convenzione Unclos in zone di ricerca e soccorso greche.. Le navi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, navi israeliane bloccano la flotta umanitaria nel mare

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