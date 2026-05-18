Gavinana spaccata in un locale

Nella zona di Gavinana, un locale ha subito una spaccata durante la notte. Ignoti sono entrati forzando l’ingresso della pizzeria La Verace di piazza Gavinana e hanno mandato in frantumi la vetrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni oltre a quelli alla vetrata. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui