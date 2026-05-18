Gavinana spaccata in un locale

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Gavinana, un locale ha subito una spaccata durante la notte. Ignoti sono entrati forzando l’ingresso della pizzeria La Verace di piazza Gavinana e hanno mandato in frantumi la vetrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni oltre a quelli alla vetrata. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

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Spaccata alla pizzeria La Verace di piazza Gavinana. Ignoti hanno messo a segno un colpo ai danni del locale, forzando l’ingresso e mandando in frantumi la vetrata. Secondo una prima ricostruzione, la vetrata sarebbe stata danneggiata utilizzando un oggetto pesante, probabilmente un tombino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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