Gavinana spaccata in un locale
Nella zona di Gavinana, un locale ha subito una spaccata durante la notte. Ignoti sono entrati forzando l’ingresso della pizzeria La Verace di piazza Gavinana e hanno mandato in frantumi la vetrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni oltre a quelli alla vetrata. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Spaccata alla pizzeria La Verace di piazza Gavinana. Ignoti hanno messo a segno un colpo ai danni del locale, forzando l’ingresso e mandando in frantumi la vetrata. Secondo una prima ricostruzione, la vetrata sarebbe stata danneggiata utilizzando un oggetto pesante, probabilmente un tombino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Roma: vandalizzato locale antimafia 'Ohana', le immagini della vetrina spaccataLa notte di Pasqua a Roma qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia...
Spaccata nella notte al locale vip. Via la cassa e danni per 8mila euro: "Inaccettabile, non ne possiamo più"La seconda spaccata nottetempo in poco più di un anno, per il bistrot Mago Balducci di viale Guglielmo Marconi alle Cure.