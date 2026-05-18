Gas ai massimi del mese | PSV vicino al picco prezzo tutelato in calo a 0,492 € Smc ad aprile 2026

Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV che si avvicina al suo massimo recente. Allo stesso tempo, il prezzo tutelato per aprile 2026 si è ridotto a 0,492 euro per metro cubo. Questa informazione viene aggiornata ogni giorno ed è fondamentale per chi vuole monitorare le proprie spese energetiche e prevedere i costi futuri. La variazione dei prezzi influisce direttamente sulle bollette di molti utenti, rendendo importante seguire gli sviluppi del mercato.

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