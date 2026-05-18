Gas ai massimi del mese | PSV vicino al picco prezzo tutelato in calo a 0,492 € Smc ad aprile 2026
Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV che si avvicina al suo massimo recente. Allo stesso tempo, il prezzo tutelato per aprile 2026 si è ridotto a 0,492 euro per metro cubo. Questa informazione viene aggiornata ogni giorno ed è fondamentale per chi vuole monitorare le proprie spese energetiche e prevedere i costi futuri. La variazione dei prezzi influisce direttamente sulle bollette di molti utenti, rendendo importante seguire gli sviluppi del mercato.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. Oggi, il prezzo della materia prima gas mostra segnali contrastanti tra mercato tutelato e mercato all’ingrosso, con impatti diretti sulle famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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