Garlasco le due lettere della madre di Sempio a Stasi | Non ti insulto ti basta guardarti allo specchio la mattina

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, la madre di una delle vittime ha scritto due lettere indirizzate a un uomo che è attualmente sotto indagine per omicidio aggravato, accusato di aver commesso un omicidio con crudeltà e motivazioni specifiche. Nelle lettere, la madre si rivolge all’indagato con parole dure, affermando che non lo insulta ma che basta guardarsi allo specchio la mattina. La vicenda riguarda il procedimento penale in corso contro l’indagato, coinvolto nel caso di un omicidio avvenuto nella zona.

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Attualmente è proprio Sempio ad essere indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti, mentre Stasi va verso la revisione del processo La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, scrisse due lettere ad Alberto Stasi mentre quest’ultimo era già detenuto per l’omicidio di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, le lettere segrete della madre di Sempio a Stasi

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