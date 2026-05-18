Garlasco le due lettere della madre di Sempio a Stasi | Non ti insulto ti basta guardarti allo specchio la mattina

A Garlasco, la madre di una delle vittime ha scritto due lettere indirizzate a un uomo che è attualmente sotto indagine per omicidio aggravato, accusato di aver commesso un omicidio con crudeltà e motivazioni specifiche. Nelle lettere, la madre si rivolge all’indagato con parole dure, affermando che non lo insulta ma che basta guardarsi allo specchio la mattina. La vicenda riguarda il procedimento penale in corso contro l’indagato, coinvolto nel caso di un omicidio avvenuto nella zona.

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