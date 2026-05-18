Garlasco il vigile sulla mamma di Sempio | Mai vista lì

Durante le indagini in corso sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, i carabinieri di Milano hanno ascoltato nuovamente Antonio, vigile del fuoco in pensione di Vigevano. L’uomo aveva già fornito testimonianze in precedenza e questa volta è stato interrogato per approfondire alcuni dettagli. In particolare, è stato chiesto se avesse mai visto la mamma di Sempio in una determinata zona, domanda a cui ha risposto di non averla mai vista lì.

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Nel contesto delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (13 agosto 2007), i carabinieri di Milano hanno ascoltato per la seconda volta Antonio, vigile del fuoco ora in pensione di Vigevano.Dai tabulati telefonici della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, sono emersi 17 messaggi scambiati con Antonio la sera del 12 agosto 2007. L’uomo ha confermato una relazione extraconiugale: i due si incontravano a casa sua a Olevano di Lomellina, accordandosi il giorno prima. Ha escluso incontri a Vigevano ("lei era sposata") e ha detto di non credere che Daniela potesse andare a controllarlo sul posto di lavoro a sua insaputa, pur essendo lui in servizio la mattina dell’omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il vigile sulla mamma di Sempio: "Mai vista lì" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO, LE PROSSIME TAPPE DI SEMPIO: PARLA L'AVVOCATO TAORMINA Sullo stesso argomento “Mai vista lì”. Garlasco, la bomba sulla madre di Andrea SempioL’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a muoversi tra vecchie piste che tornano d’attualità e... Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco, spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuocoEmergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame. #Garlasco La mamma di sempio, quando il vigile non voleva vederla, gli mandava messaggi pesanti. Detto dal vigile stesso. Può essere andasse a Vigevano a controllare. Ci sono messaggi sia il 12 sera che il 13 mattina x.com Garlasco in Tv, le lettere della mamma di Sempio a Stasi. Infante: Cariche di odio. I dubbi della Procura sulla vecchia inchiestaOre 14 venerdì 15 maggio 2026 ha dedicato ampio spazio al caso Garlasco, dai rilievi attuali dela Procura, compresi i sospetti sulla vecchia inchiesta. libero.it Garlasco, parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l'omicidio di Chiara PoggiParla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: il mistero del verbale mai firmato ... virgilio.it