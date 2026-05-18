Il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, una vicina ha riferito di aver notato una bicicletta nera da donna appoggiata al muro di casa Poggi. La presenza di questo mezzo di trasporto è stata segnalata alle autorità, ma successivamente la bicicletta è scomparsa dalle indagini senza essere stata trovata o analizzata. Fino ad oggi, non ci sono ulteriori dettagli pubblici riguardo al suo ruolo o al motivo della sua rimozione dal procedimento investigativo.

La mattina del 13 agosto 2007 - giorno dell'omicidio di Chiara Poggi - la vicina Franca Bermani notò una bicicletta nera da donna appoggiata al muro di casa Poggi. Un'ora dopo, stando sempre alle dichiarazioni di Bermani, quella bicicletta non c'era più. Ancora oggi nessuno sa se fosse collegata in alcun modo all'omicidio. Tuttavia, la nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, che accusa Andrea Sempio, le riserva decisamente poca attenzione. La bicicletta viene citata una prima volta in un appunto di Giuseppe Sempio in una rubrica verde della Pigna: "Alle 8 FRANCHIOLI vide bicicletta nera (BERMANI) vide bicicletta nera fino alle 940-950 mio figlio era a piedi xche non hoha bicicletta nera 1 da donna". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il ruolo della bicletta nera sparita dalle indagini

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Garlasco. Attacco subdolo a Napoleone e tutta la Procura di Pavia. Delitto Chiara Poggi.

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