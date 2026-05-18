Garlasco il padre di Andrea Sempio difende il figlio | Non c' entra niente con la morte di Chiara Poggi
A Garlasco, il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non è coinvolto nella morte di Chiara Poggi. La famiglia di Sempio ha scelto di parlare dopo le recenti indagini e le accuse che sono state rivolte al giovane. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti, mentre la posizione della famiglia rimane quella di negare ogni responsabilità di Sempio nel caso. La vicenda giudiziaria prosegue con nuove indagini in corso.
Dopo la chiusura delle indagini a Garlasco, il padre di Andrea Sempio ha difeso pubblicamente il figlio, proclamando la sua totale innocenza. È intanto emersa una dura lettera inviata della madre del 38enne indagato per l’omicidio contro Alberto Stasi. Nel frattempo, il team legale della famiglia prepara le memorie difensive per evitare il rinvio a giudizio. Le indagini sul delitto di Garlasco L’inchiesta sul delitto di Garlasco è arrivata a una fase cruciale con la chiusura delle indagini preliminari che vedono come unico indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Mentre la Procura di Pavia accelera verso la richiesta di rinvio a giudizio prevista entro fine mese, il pool difensivo del giovane sta ultimando sei consulenze tecniche per smontare l’impianto accusatorio relativo al DNA e alla famigerata impronta 33. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto
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