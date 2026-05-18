Garlasco il padre di Andrea Sempio difende il figlio | Non c' entra niente con la morte di Chiara Poggi

A Garlasco, il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non è coinvolto nella morte di Chiara Poggi. La famiglia di Sempio ha scelto di parlare dopo le recenti indagini e le accuse che sono state rivolte al giovane. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti, mentre la posizione della famiglia rimane quella di negare ogni responsabilità di Sempio nel caso. La vicenda giudiziaria prosegue con nuove indagini in corso.

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