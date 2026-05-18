Nell’ultima puntata di ieri sera della trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infante, è accaduto un episodio singolare durante il confronto tra l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi) e il generale in congedo Luciano Garofano (consulente di Andrea Sempio).Secondo quanto riportato dallo stesso Garofano sui suoi social oggi pomeriggio, mentre cercava di instaurare un confronto su punti che divergevano dalle tesi di De Rensis, l’avvocato avrebbe finto di dormire in piena diretta televisiva. Garofano ha commentato l’accaduto riconoscendo l’impegno e la professionalità di De Rensis, che da anni lavora per dimostrare l’innocenza del suo assistito e richiama sempre al rispetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il gesto in tv che fa sbroccare Garofano: "Irrispettoso"

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Garlasco News: Il Generale Garofano e la Sedicente Bugalalla

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