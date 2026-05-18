Un consulente tecnico coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi ha messo in discussione uno degli aspetti principali della nuova inchiesta. La sua analisi riguarda una delle prove chiave e mette in discussione alcune interpretazioni precedenti. La sua posizione si contrappone alle conclusioni ufficiali adottate dagli inquirenti, sollevando un nuovo punto di vista sulla scena del crimine. La vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli che potrebbero influenzare le prossime fasi dell’indagine.

Dario Redaelli, consulente tecnico della famiglia Poggi, contesta uno degli elementi centrali della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco."La traccia 33 è un’impronta composta, il prodotto di più contatti sullo stesso punto". Con questa affermazione Redaelli smonta l’interpretazione della Procura di Pavia, secondo cui l’impronta palmare sul muro della scala sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio. Il consulente spiega: "Analizzando la conformazione della traccia 33, le componenti di valore dattiloscopico, le linee papillari, si trovano nella parte inferiore del rettangolo centrale. Ma, mi chiedo, se quella è la parte terminale, più laterale della mano destra, quello che nella traccia sta sopra da dove deriva? . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il consulente tecnico ribalta il quadro: "Non c'è solo un'impronta..."

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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

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