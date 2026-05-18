Garlasco difesa di Andrea Sempio accusa sugli audio trascritti in modo suggestivo | Riporta come i bambini

La difesa di Andrea Sempio ha contestato la trascrizione di alcuni audio, sostenendo che siano stati riportati in modo suggestivo. Secondo gli avvocati, le trascrizioni non riflettono fedelmente il contenuto originale delle registrazioni, in quanto riportano le parole dei bambini in modo che sembrano più suggestive di quanto in realtà siano. La questione riguarda l’accuratezza delle trascrizioni e il modo in cui sono state presentate nel corso del procedimento giudiziario. La discussione si inserisce nel quadro delle verifiche sulle prove acquisite nel processo.

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Da più giorni la difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Liborio Cataliotti e dalla collega Angela Taccia, è al lavoro per smontare – anche sul piano mediatico – le trascrizioni degli audio ricavati dalle intercettazioni effettuate dai carabinieri della Moscova. Secondo la Procura di Pavia quegli audio svelerebbero una presa di coscienza dell’indagato che, nei suoi soliloqui, confesserebbe di aver preso parte al delitto di Garlasco. Per i suoi difensori, invece, quei materiali sarebbero “trascritti in modo suggestivo”. I dubbi sulle trascrizioni degli audio di Sempio Il parere di Michele Vitiello L'utilità per le nuove indagini sul delitto di Garlasco I dubbi sulle trascrizioni degli audio di Sempio La difesa di Sempio è al lavoro con sei consulenze con le quali intende controbattere a quanto suggerito dall’accusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, difesa di Andrea Sempio accusa sugli audio "trascritti in modo suggestivo": "Riporta come i bambini" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, la difesa di Sempio: «La sua ossessione era la barista di una birreria» Sullo stesso argomento Leggi anche: Andrea Sempio e Stefania Cappa: la sorpresa sugli audio scuote Garlasco! Garlasco, difesa Sempio annuncia 6 consulenze: personologica, antropometrica, medico-legale, dattiloscopica, sugli audio e BpaI legali dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi annunciano 6 consulenze per rispondere alle accuse; tuttavia secondo i pm Sempio non sarebbe... Caso #Garlasco, il padre di Andrea #Sempio rompe il silenzio e difende il figlio: Non c’entra niente con la morte di Chiara #Poggi. Nuovo fronte mediatico mentre proseguono indagini, consulenze e scontro tra accusa e difesa x.com Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit Garlasco, la difesa di Sempio in trincea: Forse l’impronta 33 non è suaLa partita a scacchi di Garlasco alle mosse conclusive. Ecco come la difesa di Sempio mette in dubbio le prove a suo carico ... panorama.it Garlasco, lo scontrino da alibi a prova contro Andrea Sempio ma Lovati lo difende: L'ha fatto luiPer Massimo Lovati il biglietto del parcheggio è stato stampato da Andrea Sempio, il resto è fantascienza: la sua opinione su Garlasco ... virgilio.it