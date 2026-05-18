Ganzirri al via la rinascita dei laghi | riapre il Canale degli Inglesi per salvare l’equilibrio della laguna

Nella laguna di Capo Peloro, nella zona di Ganzirri, è in programma un intervento per la riapertura del Canale degli Inglesi. La Città Metropolitana ha annunciato che si occuperà di effettuare lavori di pulizia e di riqualificazione di questo tratto, considerato fondamentale per mantenere l’equilibrio naturale dell’ecosistema locale. L’obiettivo è intervenire su un ambiente naturale molto fragile e di grande valore per la biodiversità della regione.

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