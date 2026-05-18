Ganzirri al via la rinascita dei laghi | riapre il Canale degli Inglesi per salvare l’equilibrio della laguna
Nella laguna di Capo Peloro, nella zona di Ganzirri, è in programma un intervento per la riapertura del Canale degli Inglesi. La Città Metropolitana ha annunciato che si occuperà di effettuare lavori di pulizia e di riqualificazione di questo tratto, considerato fondamentale per mantenere l’equilibrio naturale dell’ecosistema locale. L’obiettivo è intervenire su un ambiente naturale molto fragile e di grande valore per la biodiversità della regione.
Un intervento decisivo per salvaguardare uno degli ecosistemi più delicati e preziosi della Sicilia sta per partire nella laguna di Capo Peloro, dove la Città Metropolitana avvierà la pulizia e la riapertura del Canale degli Inglesi.L’operazione rappresenta uno dei passaggi più importanti per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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