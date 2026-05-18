Questa sera alle 20 si svolge una gara-5 dei playoff tra la Gaa-5 Caserta e la Fabo, un confronto che si inserisce in una serie di incontri già numerosi nella storia della squadra. La sfida si presenta con una cabala favorevole, anche se il successo potrebbe dipendere da fattori diversi dal solo tiro da tre punti. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che cercano di evitare l’eliminazione e di proseguire il cammino nei playoff.

Il novero delle gare-5 di playoff disputate nella pur breve storia della Fabo Herons, già piuttosto corposo, si arricchisce di un ulteriore episodio: questa sera alle 20.30 al PalaPiccolo di Caserta non ci saranno mezze misure, o dentro o fuori. E se la più famosa resterà impressa in negativo nei cuori e nelle menti dei tifosi rossoblù di fede Herons è giusto ricordare che nei cinque anni scarsi di attività il club di Andrea Luchi partite del genere le ha spesso vinte. Su cinque ’belle’ giocate dal 2022 ad oggi gli aironi ne hanno vinte quattro: quella a San Miniato contro i "cugini" della Gema Montecatini che valse la vittoria del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gaa-5 Caserta-Fabo. La cabala è ok. Solo tiro da 3 può non bastare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Radunic ama Caserta. "Casa nostra un fattore. Ma la Fabo è favorita»

Stefano Bandecchi: “Splendori non può prendere la Ternana da solo. Solo una cordata può salvare il club”Il sindaco Stefano Bandecchi è intervenuto sul tema caldissimo della Ternana, prima di entrare in Consiglio Comunale.

Serie B - La Fabo Herons Montecatini porta a Gara 5 la serie con la JuvecasertaLa semifinale playoff con tra Paperdì Juvecaserta 2021 e Fabo Herons Montecatini si deciderà lunedì 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. pianetabasket.com

Serie B - Paperdi Caserta alla decisiva gara 5 contro la Fabo MontecatiniUltima, decisiva sfida dei quarti di finale playoff tra la Paperdi Juvecaserta 2021 e la Fabo Herons Montecatini. pianetabasket.com