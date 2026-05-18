Futuro Conte spunta un’ipotesi turca | le ultime

Il nome di Antonio Conte torna a circolare nel mondo del calcio internazionale, questa volta in relazione al Fenerbahce. Secondo alcune indiscrezioni, il club turco avrebbe individuato nel tecnico italiano il profilo ideale per la prossima stagione. La trattativa con Paolo Maldini, che sta cercando di prendere in mano la gestione del settore calcistico del club, avrebbe portato alla scelta di Conte come prima opzione per la panchina. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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