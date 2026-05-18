Futuro Conte spunta un’ipotesi turca | le ultime
Il nome di Antonio Conte torna a circolare nel mondo del calcio internazionale, questa volta in relazione al Fenerbahce. Secondo alcune indiscrezioni, il club turco avrebbe individuato nel tecnico italiano il profilo ideale per la prossima stagione. La trattativa con Paolo Maldini, che sta cercando di prendere in mano la gestione del settore calcistico del club, avrebbe portato alla scelta di Conte come prima opzione per la panchina. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Antonio Conte finisce nel mirino del Fenerbahce: Paolo Maldini, in trattativa per assumere il controllo del settore calcistico del club turco, ha indicato il tecnico napoletano come prima scelta per la panchina. Maldini e il progetto Fenerbahce: Conte nel piano. Secondo quanto riporta Fanatik, Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, ha raggiunto un accordo con Maldini nella scorsa settimana a Milano. L’ex dirigente rossonero avrà il compito di riorganizzare l’area tecnica del club turco. La sua prima mossa è stata identificare l’allenatore ideale per il progetto futuro. Conte rappresenta la priorità assoluta nella lista di Maldini, insieme a un secondo nome di spessore europeo come Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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