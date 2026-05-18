Furto di monopattino a Novellara denunciato un 25enne

A Novellara, nel Reggiano, un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo aver sottratto un monopattino davanti a un locale pubblico. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Gli agenti hanno identificato il responsabile e recuperato il monopattino, che era stato portato via senza autorizzazione. La persona coinvolta è stata accusata di furto e portata in caserma per gli accertamenti necessari.

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Novellara (Reggio Emilia), 18 maggio 2026 - Ha rubato un monopattino davanti a un locale pubblico della zona stazione di Novellara, ma grazie alle immagini della videosorveglianza i carabinieri della caserma locale hanno identificato il presunto responsabile, un giovane di 25 anni abitante in loco, denunciato per furto aggravato. Il derubato, un 40enne di Carpi residente a Novellara, ha riferito di aver parcheggiato il monopattino in piazza Prampolini per poi entrare in un bar. Al suo ritorno, l'amara sorpresa: il monopattino non c’era più. Nel tentativo di chiarire la posizione del giovane, i militari lo hanno contattato telefonicamente invitandolo in caserma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto di monopattino a Novellara, denunciato un 25enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto notturno a Novellara, denunciato un 28enneNovellara (Reggio Emilia), 2 maggio 2026 – Lo scorso gennaio un furto era stato commesso in un negozio di estetica, con il ladro che aveva forzato... Scontro in via Tonale: 25enne ferito gravemente tra monopattino e moto? Cosa sapere Scontro in via Tonale tra monopattino e moto ferisce un 25enne al Niguarda. Il monopattino colpevole e l’Italia che non vuole responsabilità: due ragazzi su un monopattino hanno investito un bambino a Milano, ed è stata ritenuta responsabile anche la società di noleggio monopattini reddit Ladri in monopattino: in due arrestati a Sesana, coinvolti anche due minoriUna persona ha segnalato che alcune persone in monopattino erano presenti in zona in occasione di un furto in casa: una 23enne, un 13enne e un 15enne. Rintracciato anche un connazionale 47enne che ave ... triesteprima.it Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enneUn 19enne tunisino è stato arrestato a Como per tentato furto aggravato di un monopattino elettrico. Aveva precedenti per reati simili. virgilio.it