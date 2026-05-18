Furti sui treni c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione
Un uomo di 34 anni, di origini algerine, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con la pena sospesa, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver commesso due furti a bordo di treni. Gli episodi risalgono a metà aprile, quando è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato durante le due rapine avvenute rispettivamente presso la stazione ferroviaria di Terni e in un’altra località. La sentenza prevede la scarcerazione immediata dell’imputato.
Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti della polizia di Stato per due furti commessi a bordo di altrettanti treni, uno alla stazione ferroviaria di Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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