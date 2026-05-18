Fumetti boom inatteso nel 2026 | manga e graphic novel trascinano il mercato

Nel 2026, il mercato dei fumetti in Italia registra un aumento significativo, con una crescita guidata da manga, graphic novel e librerie indipendenti. Il rapporto dell’AIE, diffuso durante il Salone del Libro, evidenzia come il settore abbia recuperato terreno, mostrando un incremento nelle vendite e nell’interesse del pubblico. Questa ripresa si manifesta soprattutto nel segmento dei fumetti, che si conferma tra i protagonisti dell’editoria italiana in quest’anno.

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Milano - Il rapporto AIE presentato al Salone del Libro fotografa la ripresa dell’editoria italiana: fumetti in forte crescita, spinti da manga, graphic novel e librerie indipendenti. Il mercato del libro italiano prova a rialzare la testa dopo un 2025 chiuso in flessione. I nuovi dati dell’Associazione Italiana Editori, presentati al Salone del Libro di Torino 2026, indicano infatti una ripartenza nei primi quattro mesi dell’anno, sostenuta dagli acquisti delle biblioteche, dal buon andamento delle librerie indipendenti e dalla crescita di alcuni segmenti editoriali, a partire dai fumetti. Nel 2025 l’editoria di varia aveva registrato un calo del 2,2%, con vendite complessive pari a circa 1,48 miliardi di euro, in diminuzione di 32,7 milioni rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fumetti, boom inatteso nel 2026: manga e graphic novel trascinano il mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Piacenza che scrive", si presenta la graphic novel "Boom Boom Bunny"Quinto appuntamento della rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, in programma sabato 18 aprile alle 17. Leggi anche: Strani Fumetti è un manga strambo che non dovete sottovalutarlo