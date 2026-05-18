Fuga dal capitalismo Clara E Mattei presenta il suo libro alla Cooperativa Popolare Infrangibile

Fuoriscena è lieta di segnalare l’incontro con l’autrice Clara E. Mattei che presenterà il libro Fuga dal capitalismo martedì 19 maggio a Piacenza alla Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, via Alessandria 16. Appuntamento alle ore 18,30.Questo libro è l’edizione rivista, aggiornata e ampliata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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What Progressive Economists Miss about Capitalism | Clara Mattei & Panos Tsoukalis at Oxford

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