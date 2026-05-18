Fuga a perdifiato nei vicoli | strappa uno smartphone dalle mani e prova a cestinarlo per non farsi prendere

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte nel centro storico di Genova, si è svolto un inseguimento rapido tra le vie strette della città. Un uomo ha strappato uno smartphone dalle mani di un passante e ha tentato di disfarsene gettandolo nel tentativo di evitare l’arresto. La scena è durata pochi minuti, con le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente. Nessuna persona è rimasta ferita durante il breve inseguimento, che si è concluso con l’arresto del sospettato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un inseguimento da film, fortunatamente breve, ha movimentato la notte nel cuore del centro storico genovese. Erano circa le 03:30 quando i vicoli sono diventati il teatro di una fuga a perdifiato conclusasi con una denuncia.Lo scippo e la fuga nei vicoliTutto è iniziato nei pressi di salita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sinner sfida Tien: "Ti strappa la racchetta dalle mani", parole rivelatriciArchiviata la pratica Fonseca, regolato in due set (7-6; 7-6), a Indian Wells ora, per Jannik Sinner, si aprono le porte dei quarti di finale e il...

Uno smartphone che pesa solo 159 grammi: la prova a Dublino di Motorola Edge 70Motorola Edge 70 è uno smartphone mediogamma, pensato per essere praticamente una piuma: pesa 159 grammi ed è spesso 6 millimetri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web