Fuga a perdifiato nei vicoli | strappa uno smartphone dalle mani e prova a cestinarlo per non farsi prendere

Nella notte nel centro storico di Genova, si è svolto un inseguimento rapido tra le vie strette della città. Un uomo ha strappato uno smartphone dalle mani di un passante e ha tentato di disfarsene gettandolo nel tentativo di evitare l’arresto. La scena è durata pochi minuti, con le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente. Nessuna persona è rimasta ferita durante il breve inseguimento, che si è concluso con l’arresto del sospettato.

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