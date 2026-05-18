Fuga a perdifiato nei vicoli | strappa uno smartphone dalle mani e prova a cestinarlo per non farsi prendere
Nella notte nel centro storico di Genova, si è svolto un inseguimento rapido tra le vie strette della città. Un uomo ha strappato uno smartphone dalle mani di un passante e ha tentato di disfarsene gettandolo nel tentativo di evitare l’arresto. La scena è durata pochi minuti, con le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente. Nessuna persona è rimasta ferita durante il breve inseguimento, che si è concluso con l’arresto del sospettato.
Un inseguimento da film, fortunatamente breve, ha movimentato la notte nel cuore del centro storico genovese. Erano circa le 03:30 quando i vicoli sono diventati il teatro di una fuga a perdifiato conclusasi con una denuncia.Lo scippo e la fuga nei vicoliTutto è iniziato nei pressi di salita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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