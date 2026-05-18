Frosinone Yellow Letters

A Frosinone, al cinema Arci, si svolgerà una proiezione del film “Yellow Letters” diretto da Ilker Çatak. La pellicola vede nel cast attori come Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas e Ipek Bilgin. L’evento è programmato per un appuntamento specifico, offrendo la possibilità di vedere il film in sala. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sullo svolgimento o sulle modalità di partecipazione.

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Appuntamento al cinema Arci di Frosinone con la proiezione del film di Ilker Çatak “Yellow Letters”, con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, Ipek Bilgin. Kerem Can, Aziz Çapkurt, Siir Eloglu, Eray von Egilmez, Mustafa Cicek, Elit Iscan, Uygar Tamer Se la libertà non è garantita per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La guida ai film. Eyes wide shut e Yellow LettersSeconda settimana all’Eden per il ciclone Miranda Priestley ne Il diavolo veste Prada 2. Prevalle: Yellow's RunDomenica 12 aprile 2026, i comuni di Prevalle, Nuvolento e Paitone ospitano la Yellow’s Run, manifestazione podistica solidale dedicata alla...