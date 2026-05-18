Frosinone ordinanza anti-favismo al Bragaglia | vietate fave e piselli entro 300 metri

A Frosinone il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta di coltivare fave e piselli entro 300 metri dall’ingresso di un istituto di istruzione superiore. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e riguarda le aree limitrofe all’edificio scolastico. La decisione interessa esclusivamente le coltivazioni di questi legumi nel raggio indicato e non coinvolge altre attività agricole o aree della città. Nessuna ulteriore restrizione è stata adottata in altri quartieri o zone della città.

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