Frosinone ordinanza anti-favismo al Bragaglia | vietate fave e piselli entro 300 metri

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta di coltivare fave e piselli entro 300 metri dall’ingresso di un istituto di istruzione superiore. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e riguarda le aree limitrofe all’edificio scolastico. La decisione interessa esclusivamente le coltivazioni di questi legumi nel raggio indicato e non coinvolge altre attività agricole o aree della città. Nessuna ulteriore restrizione è stata adottata in altri quartieri o zone della città.

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Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato un’ordinanza che vieta la coltivazione di fave e piselli nelle aree comprese entro 300 metri dal perimetro dell’Istituto di Istruzione Superiore Istituto di Istruzione Superiore A. G. Bragaglia, in via Casale Ricci.Il provvedimento riguarda. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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