Nell’episodio cinque della quarta stagione di From, disponibile su Paramount+, vengono affrontati temi come i funghi, le reincarnazioni e le rivelazioni sorprendenti. La puntata, intitolata “È stato un lungo e strano viaggio”, si colloca esattamente a metà stagione e si distingue per i momenti di forte intensità che coinvolgono i personaggi principali. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che svelano dettagli inaspettati, creando un ritmo rapido e ricco di colpi di scena.

Siamo arrivati alla metà esatta della Stagione 4 di From su Paramount+, e l’episodio 5, intitolato “È stato un lungo e strano viaggio”, è già uno dei momenti più intensi dell’intera serie. Al centro di tutto c’è Jade, interpretato da David Alpay, finalmente pronto a ingerire quei funghi allucinogeni di cui si parlava da settimane, con Boyd (Harold Perrineau) a fargli da guardia del corpo. Prima di immergersi nel viaggio, Jade e Boyd stabiliscono una parola d’ordine “Capricorno” nel caso in cui le cose vadano fuori controllo. Ed effettivamente vanno fuori controllo, ma in un modo molto più significativo del previsto. I funghi non si limitano a scatenare visioni caotiche: portano Jade a faccia a faccia con una versione dodicenne di se stesso che suona il violino nel bosco, in quello che lui riconosce come il giorno della morte di sua nonna. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - From Stagione 4 Episodio 5: Jade affronta funghi, reincarnazioni e rivelazioni devastanti

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Personality Over Looks Yellow Jade Breaks It Down | This or That Ep 156

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