Friuli il piano del COSEF | 62 milioni per l’industria e il welfare

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli, il COSEF ha presentato un piano con un investimento di 62 milioni di euro destinato all’industria e al welfare. Tra le misure previste ci sono nuovi asili nido e palestre, con l’obiettivo di migliorare servizi e condizioni di lavoro. Entro il 2025, alcune aree industriali saranno trasformate in Smart Industrial Areas, con interventi mirati a favorire innovazione e sviluppo. Il piano coinvolge diverse zone della regione e mira a sostenere sia il settore produttivo che il benessere sociale.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi asili nido e le palestre il lavoro?. Quali aree industriali diventeranno Smart Industrial Areas entro il 2025?. Come ridurrà il consorzio i costi energetici per le imprese locali?. Dove verranno costruiti i nuovi centri direzionali e gli scali ferroviari?.? In Breve Bilancio 2025 con utile netto di 551.576 euro e patrimonio di 14,2 milioni.. Il direttore Roberto Tome coordina manutenzione stradale e raccordi ferroviari per la logistica.. Investimenti in welfare includono mense, asili nido e servizi medici per i lavoratori.. Cantieri attivi tra Udinese, Alto Friuli e aree di Aura Corno e ZIMA.. Il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli ha approvato l’unanimità il bilancio 2025, registrando un utile netto di 551. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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