Friuli il piano del COSEF | 62 milioni per l’industria e il welfare

In Friuli, il COSEF ha presentato un piano con un investimento di 62 milioni di euro destinato all’industria e al welfare. Tra le misure previste ci sono nuovi asili nido e palestre, con l’obiettivo di migliorare servizi e condizioni di lavoro. Entro il 2025, alcune aree industriali saranno trasformate in Smart Industrial Areas, con interventi mirati a favorire innovazione e sviluppo. Il piano coinvolge diverse zone della regione e mira a sostenere sia il settore produttivo che il benessere sociale.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi asili nido e le palestre il lavoro?. Quali aree industriali diventeranno Smart Industrial Areas entro il 2025?. Come ridurrà il consorzio i costi energetici per le imprese locali?. Dove verranno costruiti i nuovi centri direzionali e gli scali ferroviari?.? In Breve Bilancio 2025 con utile netto di 551.576 euro e patrimonio di 14,2 milioni.. Il direttore Roberto Tome coordina manutenzione stradale e raccordi ferroviari per la logistica.. Investimenti in welfare includono mense, asili nido e servizi medici per i lavoratori.. Cantieri attivi tra Udinese, Alto Friuli e aree di Aura Corno e ZIMA.. Il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli ha approvato l’unanimità il bilancio 2025, registrando un utile netto di 551. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli, il piano del COSEF: 62 milioni per l’industria e il welfare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 55 milioni per case e tech: il piano del FriuliLa Regione Friuli-Venezia Giulia sta per ricevere una iniezione di risorse pari a quasi 55 milioni di euro, destinati specificamente all’abitare... Fondazione Friuli: 6 milioni per 583 progetti di sviluppo e welfare? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 16,8 milioni di euro di avanzo? Quali settori riceveranno i nuovi fondi per l'occupazione giovanile? Come... Il nuovo piano strategico, la nomina di Ciarrocchi a presidente e il rinnovo degli organi di governance di Mare Tc Fvg sono passaggi fondamentali per rafforzare la capacità di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Così oggi @alessiarosolen tinyurl.com/4a x.com 50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it Friuli VG. Latte sano e sicuro. I risultati del Piano monitoraggioEsaminati circa 47 milioni di litri di latte, 5.000 cisterne (39 delle quali risultate non conformi) e circa 1.800 aziende agricole della regione attive nella produzione lattiera. Valutati sia i ... quotidianosanita.it