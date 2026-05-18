Freddie Highmore e David Shore di nuovo insieme | tutto su I’m Not Here to Hurt You

Dopo due anni dalla conclusione di The Good Doctor, i produttori e sceneggiatori Freddie Highmore e David Shore si preparano a lavorare di nuovo insieme. Questa volta il loro nuovo progetto si intitola “I’m Not Here to Hurt You” e sarà una produzione diversa dal medical drama che li ha resi noti. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sulla messa in onda, ma l’annuncio riguarda il ritorno del duo nel settore televisivo.

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Due anni dopo la fine di The Good Doctor, il duo creativo che ha dato vita al celebre medical drama di ABC è pronto a tornare sul piccolo schermo con un progetto completamente diverso. Freddie Highmore e David Shore hanno annunciato I’m Not Here to Hurt You, una nuova serie drama destinata alla piattaforma canadese Crave. La serie, creata da Shore e Highmore con quest’ultimo nel ruolo di protagonista, racconta la storia di un onesto padre di famiglia che, dopo aver ucciso accidentalmente una persona in un incidente in bicicletta, finisce per scivolare nel mondo del crimine, mosso dall’ideale paradossale di non fare mai più del male a... 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Freddie Highmore e David Shore di nuovo insieme: tutto su “I’m Not Here to Hurt You” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in... Generazione Noi: per 4 adolescenti su 10 “stare insieme” è prima di tutto amiciziaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Freddie Highmore e l'ideatore di The Good Doctor di nuovo insieme per la serie I'm Not Here to Hurt YouDue anni dopo la conclusione di The Good Doctor, l'attore Freddie Highmore e l'ideatore David Shore tornano insieme per una nuova serie tv. Ecco i primi dettagli di I'm Not Here to Hurt You. comingsoon.it The Assassin: Il trailer ufficiale della nuova serie con Freddie HighmoreL'attore di The Good Doctor Freddie Highmore torna in tv insieme a Keeley Hawes in un family drama che ha anche elementi d'azione: il trailer ufficiale di The Assassin. Freddie Highmore è lontano ... comingsoon.it