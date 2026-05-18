Franco Battiato cinque anni senza il maestro | lo speciale RaiPlay per ricordarlo

Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Franco Battiato, eppure parlare di lui al passato risulta ancora difficile. La Rai ha deciso di dedicare uno speciale su RaiPlay per onorare la memoria del musicista e compositore, offrendo al pubblico un approfondimento sulla sua carriera e le sue opere. L’iniziativa mira a celebrare il suo percorso artistico e a mantenere vivo il ricordo di una figura che ha segnato profondamente il panorama musicale italiano.

Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Franco Battiato, ma parlare di lui al passato continua a sembrare quasi impossibile. Il cantautore siciliano, morto il 18 maggio 2021 nella sua casa di Milo, alle pendici dell’Etna, resta una presenza viva nella musica italiana: nelle cover dei colleghi, nei ricordi di chi lo ha conosciuto, nelle frasi che ancora oggi tornano sui social e probabilmente non se ne andranno mai nel dimenticatoio. E come potrebbero. Per ricordarlo, Rai Teche ha scelto di riportare su RaiPlay alcuni materiali preziosi, riuniti nello speciale Battiato - orizzonti ritrovati. Franco Battiato, lo speciale su RaiPlay... 🔗 Leggi su Dilei.it

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